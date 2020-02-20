Президент России Владимир Путин заявил, что активность зарубежных спецслужб в РФ не снижается, и поставил перед ФСБ задачу действовать эффективно в плане контрразведки. Он сказал об этом в ходе коллегии Федеральной службы безопасности 20 февраля, передает РИА Новости

«Украинские спецслужбы готовили на Крымском мосту теракт против Путина» – Затулин © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк заявил глава государства.

По его словам, мощность информационного оружия в будущем будет только возрастать, в связи с чем необходимо заранее настроить работу.

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Не менее важной задачей, по мнению Путина, является защита России и ее граждан от внутренних и внешних угроз. В частности, президент ожидает от ФСБ оперативной работы по пресечению призывов к агрессии и насилию и террористических проявлений.

В марте 2019 года Путин в ходе заседания коллегии ФСБ говорил о том, что зарубежная разведка стремится нарастить активность на российском направлении. Тогда была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб.