Депутат Рады от «Европейской солидарности» Владимир Арьев считает, что президент Владимир Зеленский сам виноват в том, что украинцы протестуют против эвакуации граждан из Китая, поскольку власти недостаточно разъяснили, почему не надо бояться. Об этом 20 февраля он написал в Facebook

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