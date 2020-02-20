«Сначала власть нагнетает ситуацию вокруг коронавируса, ничего не делает для объяснения людям, что опасно, а что нет, а потом Зеленский упрекает напуганных людей в том, что наделали глупостей. При этом президент… пишет об отсутствии деления на «правильных» и «неправильных» украинцев, а на самом деле противопоставляет сочувствующих и напуганных», — написал он.
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Арьев считает, что украинская власть выглядит в этой ситуации «очень некрасиво». Также депутат упрекнул президента и правительство в том, что подготовка с эвакуацией затянулась.