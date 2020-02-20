Зеленский на две недели перестанет быть самым охраняемым человеком Украины

Президент Украины Владимир Зеленский посочувствовал эвакуированным из Китая, поскольку знает, какие ощущения вызывает усиленная охрана. Об этом 20 февраля глава государства сообщил в Facebook, но спустя некоторое время удалил текст

«Есть другая опасность»: Зеленский обратился к украинцам и заговорил о Казахстане © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Меры безопасности — беспрецедентные. Сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать, что вирус в Украину не попадет… В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране. Сочувствую нашим эвакуированным, потому что знаю, что такое находиться под личной охраной, а у них охрана будет гораздо серьезнее, чем у президента», — написал он.