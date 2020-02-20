Зеленский на две недели перестанет быть самым охраняемым человеком Украины

Президент рассказал, что эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
«Меры безопасности — беспрецедентные. Сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать, что вирус в Украину не попадет… В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране. Сочувствую нашим эвакуированным, потому что знаю, что такое находиться под личной охраной, а у них охрана будет гораздо серьезнее, чем у президента», — написал он.