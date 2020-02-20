«Есть другая опасность»: Зеленский обратился к украинцам и заговорил о Казахстане

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцы повели себя недостойно, когда устраивали протесты против допуска на Украину борта с эвакуированными из Китая. Об этом 20 февраля глава государства сообщил в Facebook, но спустя некоторое время удалил текст

Шеслер: Инфекция хуторянства пострашнее коронавируса © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк Для примера президент привел эвакуацию из Китая во Францию, где, по его словам, люди отнеслись к вернувшимся согражданам с заботой и сочувствием. Также Зеленский отметил, что никаких протестов и блокировок не было в Казахстане, где ночью приземлился украинский борт, чтобы высадить гражданина этой страны.