«Есть другая опасность»: Зеленский обратился к украинцам и заговорил о Казахстане

«Бактериологической опасности нет. Но есть другая опасность… К сожалению, не все из нас могут гордиться человечной реакцией. Попытки перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину — этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера», — написал Зеленский.
Для примера президент привел эвакуацию из Китая во Францию, где, по его словам, люди отнеслись к вернувшимся согражданам с заботой и сочувствием. Также Зеленский отметил, что никаких протестов и блокировок не было в Казахстане, где ночью приземлился украинский борт, чтобы высадить гражданина этой страны.