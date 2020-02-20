Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 27-летнего гражданина Грузии в городе Шостка Сумской области. Об этом 20 февраля сообщает Sputnik Грузия

Драка в киевском хостеле из-за перестановки мебели едва не закончилась харакири одного из участников © ruslan kosolapov / flickr скончался на месте, а его спутник в тяжелом состоянии попал в больницу.

Правоохранители отыскали убийцу, им оказался местный житель.

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«Когда полицейские позвонили в дверь, разыскиваемый выскочил в окно квартиры на втором этаже и пытался убежать. Впрочем, попытка избежать наказания закончилась неудачно, его задержали правоохранители и доставили в отделение полиции. В содеянном он признался», — рассказал начальник Шосткинского отделения полиции Сергей Забозлаев.

Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Следствие ведется по статьям «убийство» и «покушение на убийство».