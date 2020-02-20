Ведомство сообщает, что угрозы здоровью граждан отсутствуют. Совместно с Минздравом проводятся активные профилактические мероприятия.
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«Все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушение режима их обсервации будут прекращены Нацполицией и Нацгвардией в соответствии с требованиями закона и решения правительственного штаба», — говорится в сообщении.
МВД Украины призвало граждан Украины с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и не поддаваться на провокации.