Эвакуированные из Китая украинцы будут размещены в Санжарах Полтавской области, где продолжаются протесты
Эвакуированные из Китая украинцы будут размещены в Санжарах Полтавской области, где продолжаются протесты
© REUTERS, TS/PKP | Перейти в фотобанк
Ведомство сообщает, что угрозы здоровью граждан отсутствуют. Совместно с Минздравом проводятся активные профилактические мероприятия.

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«Все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушение режима их обсервации будут прекращены Нацполицией и Нацгвардией в соответствии с требованиями закона и решения правительственного штаба», — говорится в сообщении.

МВД Украины призвало граждан Украины с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и не поддаваться на провокации.