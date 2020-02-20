МВД Украины призывает жителей Полтавской области не мешать размещению эвакуированных из Китая в госпиталь города Санжары. Об этом 20 февраля сообщается на сайте МВД Украины

Эвакуированные из Китая украинцы будут размещены в Санжарах Полтавской области, где продолжаются протесты © REUTERS, TS/PKP | REUTERS, TS/PKP | Перейти в фотобанк

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«Все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушение режима их обсервации будут прекращены Нацполицией и Нацгвардией в соответствии с требованиями закона и решения правительственного штаба», — говорится в сообщении.

МВД Украины призвало граждан Украины с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и не поддаваться на провокации.