Глава Офиса президента Андрей Ермак в личных разговорах с президентом Владимиром Зеленским убеждает его в необходимости заключить «скрытую мировую» с мэром Киева Виталием Кличко. Об этом 20 февраля сообщает Telegram-канал «Легитимный» со ссылкой на источники в Офисе президента Украины

Якубин: В окружении Зеленского началась борьба за Киев © Facebook, Алексей Якубин Андрей Богдан.

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По мнению же Ермака, мирное соглашение с Кличко пойдет на пользу обеим сторонам.

«На вопрос президента, что пост главы КГГА нужно все-таки будет забрать под СН (партия Слуга народа), Ермак кроет тем, что если это так важно, то в таком вопросе необходимо будет поставить комфортную фигуру, которая устроит обе стороны и не вызовет противоречия и конфликта», — говорится в сообщении.

Ранее политолог Алексей Якубин в комментарии изданию Украина.ру рассказал, что в окружении Зеленскго началась борьба за пост мэра украинской столицы.