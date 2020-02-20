Сместить Кличко с должности главы Киевской городской администрации пытался прежний руководитель Офиса президента Андрей Богдан.
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По мнению же Ермака, мирное соглашение с Кличко пойдет на пользу обеим сторонам.
«На вопрос президента, что пост главы КГГА нужно все-таки будет забрать под СН (партия Слуга народа), Ермак кроет тем, что если это так важно, то в таком вопросе необходимо будет поставить комфортную фигуру, которая устроит обе стороны и не вызовет противоречия и конфликта», — говорится в сообщении.
Ранее политолог Алексей Якубин в комментарии изданию Украина.ру рассказал, что в окружении Зеленскго началась борьба за пост мэра украинской столицы.