По его словам, в понедельник прошло 14 дней со времени прилета последнего прямого регулярного рейса из Китая на Украину.
«Инкубационный период для появления COVID-19 у людей, которые были на бортах прямых рейсов, завершен. Во время медико-санитарного наблюдения ни у одного пассажира и члена экипажа не обнаружены симптомы болезни», — написал Ляшко.
Больше новостей о коронавирусе читайте в Telegram-канале Украина.ру.
Также он отметил, что после выхода из самолета все пассажиры и экипаж проходили температурный скрининг, а также эпидемиологи в течение инкубационного периода дважды связывались с пассажирами (на 5 и 14 день).