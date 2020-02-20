Медики не зафиксировали коронавирус у граждан, прилетевших ранее прямыми рейсами из Китая во время инкубационного периода, который закончился в понедельник. Об этом 20 февраля заявил замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко на своей странице в Facebook

Коронавирус убил больше 2,1 тысячи человек, заразились почти 76 тысяч © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк

«Инкубационный период для появления COVID-19 у людей, которые были на бортах прямых рейсов, завершен. Во время медико-санитарного наблюдения ни у одного пассажира и члена экипажа не обнаружены симптомы болезни», — написал Ляшко.

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Также он отметил, что после выхода из самолета все пассажиры и экипаж проходили температурный скрининг, а также эпидемиологи в течение инкубационного периода дважды связывались с пассажирами (на 5 и 14 день).