Памятник установлен на Институтской улице в Киеве, где в феврале 2014 года происходили столкновения между силовиками и протестующими.
По официальным данным, в ходе столкновений погибли 78 человек. С 2015 года указом экс-президента Украины Петра Порошенко 20 февраля стали отмечать День памяти «героев Небесной сотни» на Украине.
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Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш осенью прошлого года обнародовала информацию, согласно которой в список так называемой небесной сотни вошли люди, смерть которых наступила от болезней и самоубийств.
На днях депутат от фракции «Слуги народа» Максим Бужанский отказался встать со своего рабочего места после того, как в зале заседаний объявили минуту молчания в память о погибших на Майдане.