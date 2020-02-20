Утром 20 февраля президент Владимир Зеленский с супругой посетил мемориал погибшим участникам так называемой революции достоинства. Об этом сообщает издание Vesti.UA

Памятник установлен на Институтской улице в Киеве, где в феврале 2014 года происходили столкновения между силовиками и протестующими.

По официальным данным, в ходе столкновений погибли 78 человек. С 2015 года указом экс-президента Украины Петра Порошенко 20 февраля стали отмечать День памяти «героев Небесной сотни» на Украине.

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«Опять начнутся потрясения». Царев рассказал, когда на Украине случится новый Майдан © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Елена Лукаш осенью прошлого года обнародовала информацию, согласно которой в список так называемой небесной сотни вошли люди, смерть которых наступила от болезней и самоубийств.

На днях депутат от фракции «Слуги народа» Максим Бужанский отказался встать со своего рабочего места после того, как в зале заседаний объявили минуту молчания в память о погибших на Майдане.