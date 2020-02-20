Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Казахстана ввел запрет на экспорт медицинских масок, респираторов, перчаток и прочих средств индивидуальной защиты из-за коронавируса. Об этом 20 февраля сообщает Sputnik

Коронавирус убил больше 2,1 тысячи человек, заразились почти 76 тысяч © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк отметили в комитете.

Запрет должен обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения страны.

В декабре прошлого года в провинции Хубэй в центральном Китае (административный центр город Ухань) был выявлен новый вид пневмонии, который вызван ранее неизвестным коронавирусом. Позже инфекция распространилась по всему Китаю, а также затронула порядка 30 государств. Большинство погибших — граждане Китая.