«Сделано это в рамках защиты интересов национальной безопасности и здоровья граждан Республики Казахстан, согласно распоряжения премьер-министра РК от 29 января 2020 года "О мерах по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан", а также в связи с распространением нового типа коронавирусной инфекции (2019-nСоv) в Китайской Народной Республике и других странах, во избежание возникновения чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения и в целях предупреждения распространения инфекции», — отметили в комитете.
Запрет должен обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения страны.
В декабре прошлого года в провинции Хубэй в центральном Китае (административный центр город Ухань) был выявлен новый вид пневмонии, который вызван ранее неизвестным коронавирусом. Позже инфекция распространилась по всему Китаю, а также затронула порядка 30 государств. Большинство погибших — граждане Китая.