Законопроект №2684 о реализации прав украинских подростков в медицинской области направлен на облегчение процедуры по пересадке детских органов без разрешения родителей, сказал психиатр и сексолог Александр Иванов на пресс-конференции в Киеве 19 февраля

«Ни в коем случае, категорически нельзя позволять 14-летним подписывать соглашения на медуслуги, иначе это будет катастрофа. 14-15 лет — это маленькие дети со взрослыми телами. Они интересны и как сексуальный объект, и как объект для трансплантологии, но у них не сформирована психика. Они не могут полностью руководить своими действиями, так как мозг растет до 15-16 лет», — предупредил врач.

Кравец: Скоро дети Украины будут менять пол и продавать свои органы, но при одном условии © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Автор проекта Лада Булах — глава подкомитета по вопросам обеспечения эпидемической безопасности, борьбы с ВИЧ / СПИД и социально опасными заболеваниями комитета ВР по здравоохранению.

В частности, она предлагает изменить ст. 285 Гражданского кодекса, наделив подростков правом запрашивать информацию о своем здоровье с 14 лет, а также дополнить ст. 32 положениями о возможности несовершеннолетних заключать сделки по реализации права на охрану здоровья. Документ отправлен автору на доработку.