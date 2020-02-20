«Ни в коем случае, категорически нельзя позволять 14-летним подписывать соглашения на медуслуги, иначе это будет катастрофа. 14-15 лет — это маленькие дети со взрослыми телами. Они интересны и как сексуальный объект, и как объект для трансплантологии, но у них не сформирована психика. Они не могут полностью руководить своими действиями, так как мозг растет до 15-16 лет», — предупредил врач.
В Верховной Раде зарегистрирован проект закона №2684 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реализации прав подростков в сфере здравоохранения».
Автор проекта Лада Булах — глава подкомитета по вопросам обеспечения эпидемической безопасности, борьбы с ВИЧ / СПИД и социально опасными заболеваниями комитета ВР по здравоохранению.
В частности, она предлагает изменить ст. 285 Гражданского кодекса, наделив подростков правом запрашивать информацию о своем здоровье с 14 лет, а также дополнить ст. 32 положениями о возможности несовершеннолетних заключать сделки по реализации права на охрану здоровья. Документ отправлен автору на доработку.