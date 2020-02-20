Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами и гражданами других государств, покружив над Харьковом, держит курс на Киев. Об этом утром 20 февраля сообщает «Страна.UA»

Эвакуированных из Китая могут увезти в Полтавскую область — СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

До этого борт по неизвестной причине совершил более 30 кругов над Харьковской областью.

По информации издания, эвакуационная операция обошлась украинскому бюджету в 4,5 млн гривен (почти 12 млн рублей).

Тем временем жители регионов Украины выходят на акции протеста из опасений, что их соотечественников, вывезенных из охваченного эпидемией Китая, могут разместить в местных госпиталях.

Минздрав пока держит в секрете место коронавирусного карантина, чтобы избежать паники среди местного населения.

В Ухани на этапе осмотра китайские медики не пустили на борт самолета трех украинцев и одну иностранку.