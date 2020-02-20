Судя по информационному табло в аэропорту «Борисполь», прибытие самолета ожидается в 09:37 (10:37 мск).
До этого борт по неизвестной причине совершил более 30 кругов над Харьковской областью.
По информации издания, эвакуационная операция обошлась украинскому бюджету в 4,5 млн гривен (почти 12 млн рублей).
Тем временем жители регионов Украины выходят на акции протеста из опасений, что их соотечественников, вывезенных из охваченного эпидемией Китая, могут разместить в местных госпиталях.
Минздрав пока держит в секрете место коронавирусного карантина, чтобы избежать паники среди местного населения.
В Ухани на этапе осмотра китайские медики не пустили на борт самолета трех украинцев и одну иностранку.