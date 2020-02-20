Жители пгт Таирова в Одесской области жалуются на ужасное зловоние из-за очистной станции, которая была построена еще в 1970-х годах и до сих пор не была модернизирована. Об этом сообщило местное издание «Наш район» 19 февраля

Север Украины оказался на грани экокатастрофы из-за «черных копателей» — Князев © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк словам активистов, в поселке много онкобольных — эту проблему люди связывают именно со сложившейся экологической обстановкой. Так, из-за вони летом жители не могут открыть окна, а дети — играть на детских площадках.

«Мы неоднократно обращались к местной власти, но руководство так часто меняется, что вопрос остается открытым долгие годы», — рассказала местная жительница Елена Бондарева.

Работник очистной станции Николай Самара рассказал, что она давно не работает в полную силу (постоянный штат сотрудников насчитывает всего четыре человека), а действующие мощности направляют все стоки в лиман. Кроме того, ее не инспектировали представители Департамента экологии и природных ресурсов Одесской облгосадминистрации.

«Сухой лиман загадили полностью. Уже даже лягушки не квакают. Воду с очистной качают на поле, в котором стоит бассейн на 1000 кубов. Сюда отправляются бытовые отходы завода. Необходимо, чтобы это все работало в полной мере, потому что для нашего поселка это очень болезненная проблема», — заявил Самара.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

В среду, 19 февраля, возмущенные жители на приеме в местный поселковый совет обратили внимание руководства объединенной территориальной общины на вопрос модернизации очистных сооружений.

Как рассказал начальник местного управления ЖКХ Игорь Куцый, к сотрудничеству был приглашен ряд проектных организаций. По его словам, местная компания в 2010 году уже представляла проект по очистке сооружений и были построены очистные сооружения за счет бюджета, но их так и не запустили. Сейчас же рассматривается вопрос их реконструкции — если работать не будут, то обещают построить новые очистные сооружения для Сухого лимана.

«Осенью должен быть готов проект и начато строительство станции. Деньги в бюджете есть, сумма будет зависеть от экспертизы проекта», — отметил Куцый.