Первый сценарий развития Украины предполагает полное реформирование, учитывающее преодоление отставания экономики, открытие рынка земли без ограничений и обеспечение роста ВВП на 6% ежегодно. Это позволило бы населению стать богаче на 60% за 20 лет и достичь уровня Польши примерно к 2038 году.
Второй вариант заключается в частичном реформировании, а именно в сохранении разрыва в судебной системе по сравнению с ЕС, открытии рынка земли с ограничениями и обеспечение роста ВВП на 4% в год. В этом случае благосостояние населения Украины увеличилось бы на 20%.
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Третий сценарий — это откат реформ, заключающийся в сохранении моратория на продажу сельскохозяйственных земель и обеспечении роста ВВП до 1,5% в год. В этой ситуации украинцы через 20 лет станут на 20% беднее, чем сегодня.
Нынешний темп реформ на Украине, по мнению Люнгмана, — это сценарий между вторым и третьим.
По словам представителя МВФ, более всего Украина отстает от ЕС в таких сферах, как судебная система и верховенство права, товарные рынки и финансовый сектор. Незначительное отставание наблюдается в таких сферах, как торговля и открытость, R&D, налогообложение и рынок труда.