В течение ближайших 20 лет Украину ждут три сценария возможного развития — полное реформирование, частичное или откат реформ. Такой прогноз сделал постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман, передает Интерфакс 19 февраля

МВФ включил Украину в список стран, экономики которых упали за период с 1990 по 2017 год © скриншот из видео с Youtube

Второй вариант заключается в частичном реформировании, а именно в сохранении разрыва в судебной системе по сравнению с ЕС, открытии рынка земли с ограничениями и обеспечение роста ВВП на 4% в год. В этом случае благосостояние населения Украины увеличилось бы на 20%.

Подробнее об экономической ситуации на Украине читайте в Telegram-канале Украина.ру

Третий сценарий — это откат реформ, заключающийся в сохранении моратория на продажу сельскохозяйственных земель и обеспечении роста ВВП до 1,5% в год. В этой ситуации украинцы через 20 лет станут на 20% беднее, чем сегодня.

Нынешний темп реформ на Украине, по мнению Люнгмана, — это сценарий между вторым и третьим.

По словам представителя МВФ, более всего Украина отстает от ЕС в таких сферах, как судебная система и верховенство права, товарные рынки и финансовый сектор. Незначительное отставание наблюдается в таких сферах, как торговля и открытость, R&D, налогообложение и рынок труда.