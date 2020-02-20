Кравец напомнил, что подростки еще не сформированы как личности и не могут четко определить, чего они хотят в жизни. Этот факт доказан специалистами, подчеркнул эксперт, и именно поэтому действующий гражданский кодекс запрещает лицам до 18 лет самостоятельно заключать медицинские договоры.
«Или это полная безграмотность, или это довольно дорогостоящий заказ на внесение изменений в законодательстве, чтобы дать возможность несовершеннолетним продавать, например, свои органы и делать аборты. Или менять пол, но это, скорее, хайповая тема, которую разогнали в Интернете. Я думаю, речь здесь больше о трансплантации», — сказал юрист.
Он уверен, что данная инициатива — это очередной шаг к облегчению доступа к человеческим органам для пересадки.
Ведь ранее депутаты протащили через первое чтение законопроект о трансплантации, «связанный с возможностью раскрытия персональных данных, неограниченного их хранения, доступа к ним сторонних лиц», заключил Кравец.
В Верховной Раде зарегистрирован проект закона №2684 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реализации прав подростков в сфере здравоохранения».
Автор проекта Лада Булах — председатель подкомитета по вопросам обеспечения эпидемической безопасности, борьбы с ВИЧ / СПИД и социально опасными заболеваниями комитета ВР по здравоохранению. Документ отправлен на доработку Булах.