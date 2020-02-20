Законопроект №2684 одного из представителей партии «Слуга народа» при его принятии позволит несовершеннолетним украинцам с 14 лет давать согласие на медицинское обслуживание, которое включает в себя в том числе и пересадку органов, рассказал адвокат Ростислав Кравец на пресс-конференции в Киеве 19 февраля

Кравец напомнил, что подростки еще не сформированы как личности и не могут четко определить, чего они хотят в жизни. Этот факт доказан специалистами, подчеркнул эксперт, и именно поэтому действующий гражданский кодекс запрещает лицам до 18 лет самостоятельно заключать медицинские договоры.

«Или это полная безграмотность, или это довольно дорогостоящий заказ на внесение изменений в законодательстве, чтобы дать возможность несовершеннолетним продавать, например, свои органы и делать аборты. Или менять пол, но это, скорее, хайповая тема, которую разогнали в Интернете. Я думаю, речь здесь больше о трансплантации», — сказал юрист.

Обнищавшие украинцы пытались заработать на торговле собственными органами © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Ведь ранее депутаты протащили через первое чтение законопроект о трансплантации, «связанный с возможностью раскрытия персональных данных, неограниченного их хранения, доступа к ним сторонних лиц», заключил Кравец.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона №2684 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реализации прав подростков в сфере здравоохранения».

Автор проекта Лада Булах — председатель подкомитета по вопросам обеспечения эпидемической безопасности, борьбы с ВИЧ / СПИД и социально опасными заболеваниями комитета ВР по здравоохранению. Документ отправлен на доработку Булах.