Для достижения уровня развития Польши экономике Украины необходимо обеспечить ежегодный рост на 6% в течение 20 лет. Такой прогноз озвучил постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман, передает Интерфакс 19 февраля

Из-за ежегодного сокращения трудоспособного населения рост ВВП Украины не превысит 2,5% в год - МВФ © скриншот из видео с Youtube заявил он.

Речь идет о достижении уровня ВВП на душу населения почти в 30 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей) по паритету покупательной способности.

В связи с этим Люнгман считает, что частичные реформы и рост экономики со средним темпом в 4% решат эту задачу лишь наполовину. Он также убежден, что завершить реформы в течение нескольких лет невозможно.

Подробнее об экономической ситуации на Украине читайте в Telegram-канале Украина.ру

Тем временем Украина попала в перечень стран мира, экономики которых падали в период с 1990 по 2017 год — в среднем на 0,2% ежегодно. Кроме того, по мнению Люнгмана, при продолжающемся сокращении трудоспособного населения Украина не сможет обеспечить рост экономики на уровне более 2,5% в год.