«Украине необходимо за счет структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь сегодняшнего уровня Польши», — заявил он.
Речь идет о достижении уровня ВВП на душу населения почти в 30 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей) по паритету покупательной способности.
В связи с этим Люнгман считает, что частичные реформы и рост экономики со средним темпом в 4% решат эту задачу лишь наполовину. Он также убежден, что завершить реформы в течение нескольких лет невозможно.
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Тем временем Украина попала в перечень стран мира, экономики которых падали в период с 1990 по 2017 год — в среднем на 0,2% ежегодно. Кроме того, по мнению Люнгмана, при продолжающемся сокращении трудоспособного населения Украина не сможет обеспечить рост экономики на уровне более 2,5% в год.