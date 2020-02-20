По его мнению, Россия и западные страны могут заключить новое условное соглашение «Ялта-2» для «раздела сфер влияния» в мире.
«Я очень надеюсь, что этого не будет. Это будет плохо для нас, очень плохо для Запада и вообще очень плохо из-за того, что мы тогда потеряем веру в то, что живем в каком-то справедливом мире», — сказал экс-министр.
В январе на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста российский лидер Владимир Путин предложил провести встречу с лидерами стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, Китая, США, Великобритании и Франции. Путин считает, что эти пять государств «несут особую ответственность за сохранение цивилизации».
Президент Франции Эммануэль Макрон и заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак поддержали эту инициативу. Официальный представитель правительства Великобритании заявил, что Лондон будет ждать дополнительных деталей о предложении российского президента. Китай поддержал предложение Путина.