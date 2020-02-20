Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин 19 февраля в интервью Ukrlife.tv предупредил об опасности возможной «сделки» России с Западом, в результате которой Киев может попасть под влияние Москвы

Климкин займется «российскими исследованиями» в Украинском институте будущего © МИД Украины

«Я очень надеюсь, что этого не будет. Это будет плохо для нас, очень плохо для Запада и вообще очень плохо из-за того, что мы тогда потеряем веру в то, что живем в каком-то справедливом мире», — сказал экс-министр.

В январе на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста российский лидер Владимир Путин предложил провести встречу с лидерами стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, Китая, США, Великобритании и Франции. Путин считает, что эти пять государств «несут особую ответственность за сохранение цивилизации».

Президент Франции Эммануэль Макрон и заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак поддержали эту инициативу. Официальный представитель правительства Великобритании заявил, что Лондон будет ждать дополнительных деталей о предложении российского президента. Китай поддержал предложение Путина.