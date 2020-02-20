Украина попала в перечень стран мира, экономики которых падали с 1990 по 2017 год. Такие данные озвучил постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман, передает «Интерфакс» 19 февраля

Из-за ежегодного сокращения трудоспособного населения рост ВВП Украины не превысит 2,5% в год - МВФ © скриншот из видео с Youtube сообщил он.

По словам представителя МВФ, за период с 1990 по 2017 год инвестиции в Украину составляли всего 20% от ВВП, в том числе 16% от ВВП в 2010-2017 годах при среднем уровне 26% от ВВП.

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Ранее Люнгман заявил, что при ежегодном сокращении трудоспособного населения на 1,2%, как это происходит сейчас, Украина не сможет обеспечить рост экономики на уровне более 2,5% в год.

При этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук поставил целью обеспечить рост ВВП на 40% в течение пяти лет, назвав это «абсолютно реальным результатом».