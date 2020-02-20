«Украина попала в число 18 стран мира, экономики которых сократились за период с 1990 по 2017 год, показав пятый с конца результат — в среднем минус 0,2% ежегодно», — сообщил он.
По словам представителя МВФ, за период с 1990 по 2017 год инвестиции в Украину составляли всего 20% от ВВП, в том числе 16% от ВВП в 2010-2017 годах при среднем уровне 26% от ВВП.
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Ранее Люнгман заявил, что при ежегодном сокращении трудоспособного населения на 1,2%, как это происходит сейчас, Украина не сможет обеспечить рост экономики на уровне более 2,5% в год.
При этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук поставил целью обеспечить рост ВВП на 40% в течение пяти лет, назвав это «абсолютно реальным результатом».