Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский начал поиск кандидатов на должность директора телеканала для неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Он сообщил об этом в эфире Hromadske 19 февраля

Консультировать украинский телеканал для Донбасса будут ведущие с канала Медведчука © 112.ua сказал Бородянский.

По состоянию на утро 20 февраля сообщения о конкурсе на указанную должность на сайте Минкульта не было.

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Бородянский прогнозировал начало работы канала для Донбасса уже в феврале 2020 года, однако 7 февраля стало известно, что запуск вещателя переносится на начало марта. Он будет вещать на базе телеканала иновещания UATV и сможет покрыть 80% ЛДНР. Бюджет нового ТВ будет превышать 400 миллионов гривен (1 миллиард рублей).

Ранее стало известно, что консультантами канала стали журналисты и ведущие политического ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина» Владимир Полуев и Анна Степанец.