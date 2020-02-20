«Сегодня я подписал [распоряжение об объявлении конкурса] — будет объявлен. Не был объявлен из-за бюрократических процедур — объединялось министерство», — сказал Бородянский.
По состоянию на утро 20 февраля сообщения о конкурсе на указанную должность на сайте Минкульта не было.
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Бородянский прогнозировал начало работы канала для Донбасса уже в феврале 2020 года, однако 7 февраля стало известно, что запуск вещателя переносится на начало марта. Он будет вещать на базе телеканала иновещания UATV и сможет покрыть 80% ЛДНР. Бюджет нового ТВ будет превышать 400 миллионов гривен (1 миллиард рублей).
Ранее стало известно, что консультантами канала стали журналисты и ведущие политического ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина» Владимир Полуев и Анна Степанец.