По его словам, советники, консультанты и наблюдатели от министров обороны всех стран НАТО довольны ходом военных реформ на Украине.
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«Они видят, что с таким темпом, как мы движемся сейчас, мы точно можем ожидать в октябре повышения нашего статуса в НАТО до партнера с расширенными возможностями. Если темп реформ будет сохранен», — считает Загороднюк.
На саммите в Лондоне в декабре прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь пообещал членство в Альянсе Грузии и Украине, однако, как и прежде, не стал называть конкретные сроки.