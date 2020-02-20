Киев не рассматривает всерьез мюнхенский план «12 шагов» — Загороднюк
Киев не рассматривает всерьез мюнхенский план «12 шагов» — Загороднюк
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По его словам, советники, консультанты и наблюдатели от министров обороны всех стран НАТО довольны ходом военных реформ на Украине.

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«Они видят, что с таким темпом, как мы движемся сейчас, мы точно можем ожидать в октябре повышения нашего статуса в НАТО до партнера с расширенными возможностями. Если темп реформ будет сохранен», — считает Загороднюк.

На саммите в Лондоне в декабре прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь пообещал членство в Альянсе Грузии и Украине, однако, как и прежде, не стал называть конкретные сроки.

 

 

 