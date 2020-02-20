Министр обороны Андрей Загороднюк уверен, что уже в октябре этого года статус Украины в Североатлантическом альянсе повысится. Об этом руководитель украинского военного ведомства заявил вечером 19 февраля на встрече с журналистами

Киев не рассматривает всерьез мюнхенский план «12 шагов» — Загороднюк © Facebook, Андрей Загороднюк | Перейти в фотобанк

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«Они видят, что с таким темпом, как мы движемся сейчас, мы точно можем ожидать в октябре повышения нашего статуса в НАТО до партнера с расширенными возможностями. Если темп реформ будет сохранен», — считает Загороднюк.

На саммите в Лондоне в декабре прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь пообещал членство в Альянсе Грузии и Украине, однако, как и прежде, не стал называть конкретные сроки.