При ежегодном сокращении трудоспособного населения Украина не сможет обеспечить рост экономики на уровне более 2,5% в год. Так считает постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман, передает «Интерфакс» 19 февраля

Страна пенсионеров и полицейских. Сокращение численности как приговор экономическому росту Украины © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк Дмитрий Дубилет опубликовал подсчеты численности населения страны, согласно которым на 1 декабря 2019 года население Украины составляло всего 37,29 миллиона человек. При этом, по данным председателя Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Ларисы Шеслер, по всем параметрам на Украине сегодня не может быть больше 30 миллионов человек.

«Международная организация труда ожидает сокращение трудоспособного населения Украины на 1,2% ежегодно в 2018-2030 годах», — сообщил представитель МВФ.

По его словам, в подобной ситуации, без реформ и роста производительности для Украины практически невозможно будет обеспечить темпы роста выше 2,5% в год.

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Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук поставил целью обеспечить рост ВВП на 40% в течение пяти лет. Однако уменьшение населения означает падение уровня потребления, что ведет к схлопыванию внутреннего рынка, и сокращение производства, что ведет к закрытию предприятий и увольнению сотрудников, многие из которых вынуждены будут уехать из страны в поисках заработка.