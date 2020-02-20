Ранее министр Кабмина Украины Дмитрий Дубилет опубликовал подсчеты численности населения страны, согласно которым на 1 декабря 2019 года население Украины составляло всего 37,29 миллиона человек. При этом, по данным председателя Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Ларисы Шеслер, по всем параметрам на Украине сегодня не может быть больше 30 миллионов человек.
«Международная организация труда ожидает сокращение трудоспособного населения Украины на 1,2% ежегодно в 2018-2030 годах», — сообщил представитель МВФ.
По его словам, в подобной ситуации, без реформ и роста производительности для Украины практически невозможно будет обеспечить темпы роста выше 2,5% в год.
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Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук поставил целью обеспечить рост ВВП на 40% в течение пяти лет. Однако уменьшение населения означает падение уровня потребления, что ведет к схлопыванию внутреннего рынка, и сокращение производства, что ведет к закрытию предприятий и увольнению сотрудников, многие из которых вынуждены будут уехать из страны в поисках заработка.