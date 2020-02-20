Американские правоохранительные органы передали Украине картину художника Пьера Луи Гудро «Влюбленная пара», которую нацисты украли из киевского музея в годы Второй мировой войны. Об этом сообщила пресс-служба постоянного представительства Украины в ООН 19 февраля

США вернут Украине картину, похищенную нацистами во время Второй мировой войны © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Вадим Пристайко принял участие в официальной церемонии передачи украинской стороне американскими правоохранительными органами картины художника Пьера Луи Гудро "Влюбленная пара"», — говорится в сообщении.

Изначально картина «Влюбленная пара», которую также называют «Семейный потрет» или «Влюбленный взгляд», хранилась в Киевском национальном музее Ханенко. Во времена Второй мировой войны гитлеровцы похитили предмет искусства.

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После войны на протяжении длительного времени она находилась в Лондоне у одного из частных коллекционеров, а после перепродажи работу отправили в американский штат Массачусетс. В 1993 году антиквар выкупил произведение искусства и передал в аукционный дом в Нью-Йорке, в котором в 2013 году его и выставили на торги.

Однако ФБР и прокуратура возбудили уголовное дело с требованием исключить картину из числа лотов и вернуть его киевскому музею.