Китай признал разработанный в СССР противовирусный препарат «Арбидол» лекарством против коронавируса. Минздрав КНР включил средство в шестую версию предварительного плана лечения вируса Covid-19, опубликованную на днях на nhc.gov.cn

Коронавирус убил больше 2,1 тысячи человек, заразились почти 76 тысяч © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк программы диагностики и лечения коронавируса (предыдущая действовала с 5 февраля) впервые включены рекомендации противовирусных препаратов. Это четыре лекарства, которым еще предстоит тестирование: «Арбидол», хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном или лопинавиром/ритонавиром.

«Арбидол» с действующим веществом умифеновир был разработан в 1974 году в СССР. Хотя противовирусное действие препарата клинически не доказано, его до сих пор выпускают в России и в РФ, он даже включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.

Впервые о том, что «Арбидол» эффективен против коронавируса, заявили китайские вирусологи из Чжэцзянского университета во главе с экспертом минздрава Ли Ланцзюань.

Предварительные испытания показали, что препарат способен подавлять репликацию коронавируса, замедляя ее в 60 раз по сравнению с контрольной группой, а также тормозит патологическое действие вируса на клетки.

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