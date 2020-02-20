На борт украинского лайнера SkyUp Airlines на этапе осмотра китайскими медиками в Ухани (Китай) не допустили троих украинцев и одну иностранку. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает 19 февраля сайт правительственного портала

Смертельный коронавирус: Нацгвардия будет защищать вернувшихся из Уханя украинцев © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк сказал Ляшко.

По его словам, по прибытию граждан разместят в обсервацию в определенном правительством объекте. Те, кого не допустили к эвакуации, находятся под наблюдением китайских врачей и на постоянной связи с консульской службой.

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