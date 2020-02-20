«На этапе осмотра китайскими медиками не допущено на борт 4 человека, 3 из них украинцы и 1 — иностранка. После этого украинские специалисты, медики, сопровождающие этот рейс, провели дополнительно финальный обзор. Всего на борт допущено 73 человека», — сказал Ляшко.
По его словам, по прибытию граждан разместят в обсервацию в определенном правительством объекте. Те, кого не допустили к эвакуации, находятся под наблюдением китайских врачей и на постоянной связи с консульской службой.
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