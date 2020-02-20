Мюнхенская конференция продемонстрировала разобщенность Запада, поэтому вряд ли стоит рассчитывать на то, что на Киев будет оказано внешнее давление с целью побудить украинскую власть к шагам в направлении достижения мира в Донбассе. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру адвокат и правозащитник Андрей Гожый

Правозащитник отметил, что Мюнхенская конференция обнажила нарастающее мировое противостояние и «перестановку акцентов». Так, по его словам, «Германия стала проявлять недружественную политику по отношению к Российской Федерации».

«Подобные заявления стали звучать после того, как Дональд Трамп прозрачно намекнул, что, мол, торговый баланс у нас (у США. — Ред.) с Германией не в пользу Штатов, и надо бы как-то это дело равнять, и неплохо было бы равнять покупкой энергоресурсов в США. Вот Германии и приходится теперь резко менять свою политику», — сказал Гожый.

При этом, продолжил он, «второй крупный игрок в Европе, Франция, наоборот, стала заявлять, что с Россией надо бы мириться, участвовать в урегулировании конфликта и искать точки соприкосновения». «Золотоордынский Мюнхен». Зачем украинские политики ездили на конференцию по безопасности © пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | Перейти в фотобанк

«Видим такой неожиданный поворот. То есть крупные игроки в глобальных вопросах разошлись в разные стороны. Поэтому сомнительно, что кто-то будет оказывать давление на Киев, принуждая идти по пути к миру. Опять дороги у всех разошлись, у всех свои интересы. Экономика вышла на первый план, не до Украины», — считает Гожый.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский «никакой внятной позиции продемонстрировать не смог и продолжает свое сидение на трех стульях».

«Он не то что не может повлиять на какие-то политические процессы, а не способен это сделать. Даже своё правительство и свою фракцию он не может в одно русло повернуть. Поэтому я очень сомневаюсь в возможности быстрого решения конфликта», — резюмировал правозащитник.

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