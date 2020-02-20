«Все прекрасно знают, что Арсен Борисович человек очень непростой. В иностранных посольствах прекрасно знают, что наряду с официальным ресурсом, у него есть ресурс улицы — парамилитарные структуры», — указал эксперт.
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По его мнению, представители праворадикальной организации «Нацкорпус» могут сколько угодно открещиваться от связей с Аваковым и писать оскорбительные комментарии в адрес полицейских, но все прекрасно знают об их связях.
«Во время протестов против продажи земли выходит под Верховную Раду «Нацкорпус», но трактора Коломойского не доезжают. Точно так же, как «порохоботы» осенью пытались занять площадь перед Банковой — пришел «Нацкорпус», и их присутствие стало неуместно», — привел пример политолог.
Но если дела Авакова в украинской политике будут плохи, добавил политолог, он снова уедет в Италию, как и во времена Виктора Януковича, где он скрывался от следствия по подозрению в злостном превышении должностных полномочий.