Глава МВД Арсен Аваков по-прежнему сохраняет статус «не первого, но и не второго» человека в украинской политике. Однако ему не хватает внешней легитимности. Об этом рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в недавнем интервью Ukrlife.TV

«Каждый сам за себя». Золотарев о будущих отношениях Зеленского с Коломойским © пресс-служба президента Украины/РИА Новости

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По его мнению, представители праворадикальной организации «Нацкорпус» могут сколько угодно открещиваться от связей с Аваковым и писать оскорбительные комментарии в адрес полицейских, но все прекрасно знают об их связях.

«Во время протестов против продажи земли выходит под Верховную Раду «Нацкорпус», но трактора Коломойского не доезжают. Точно так же, как «порохоботы» осенью пытались занять площадь перед Банковой — пришел «Нацкорпус», и их присутствие стало неуместно», — привел пример политолог.

Но если дела Авакова в украинской политике будут плохи, добавил политолог, он снова уедет в Италию, как и во времена Виктора Януковича, где он скрывался от следствия по подозрению в злостном превышении должностных полномочий.