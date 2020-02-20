Порошенко, продолжил эксперт, был гораздо более самостоятельной фигурой и умел находить компромиссы между внутренними элитами, несмотря на то, что у него был открытый конфликт с олигархом Игорем Коломойским.
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«Порошенко не контролировал силовиков, а находил с ними общий язык. Часть радикалов через СБУ подчинялась непосредственно ему. У Зеленского, насколько мы знаем, нет «карманных радикалов», чтобы организовать показушные действия против конкурентов», — указал Родионов.
Политолог также отметил, что Зеленскому не удастся сохранить этот консенсус, противостоять влиянию различных сил в США, удовлетворить интересы Европы и навести порядок внутри собственной партии, которая эффективна лишь в вопросе выполнения заказов от Запада.