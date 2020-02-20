Президент Украины Владимир Зеленский не будет предпринимать каких-то решительных действий для повышения своего электорального рейтинга до тех пор, пока он не упадет ниже 30% после проведения непопулярной в обществе земельной реформы. Об этом рассказал политолог Кирилл Молчанов в недавнем интервью Ukrlife.TV

Манчук: Зеленский сказал, что мир будет через пять лет, — значит, надо воевать дальше © А. Манчук

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Но проблема состоит в том, продолжил Молчанов, что помимо непопулярного открытия рынка земли в стране ожидается приватизация, поднятие пенсионного возраста, а также принятие нового трудового кодекса.

«Плюс бесконечные скандалы, в которые попадают «слуги народа»: то зарплаты, то переписки, то Гончарук. Это тоже влияет на рейтинг поддержки, и вряд ли эти министры (которые то на деньги жалуются, то квартиры по миллиону покупают) остановятся», — категоричен политолог.

Сильное падение рейтинга Зеленского пока не происходит потому, добавил специалист, что хорошая внешнеэкономическая конъюнктура позволила удержать валюту, а теплая зима даже позволила символически снизить цены на газ.