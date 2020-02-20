«По моим наблюдениям, пока рейтинг не упадет ниже 30%, они ничего особенного делать не будут. Даже 37-39%, что показывали ряд опросов, — это все равно очень большой показатель. Как минимум в 3 раза выше тех, кто идет следом», — пояснил эксперт.
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Но проблема состоит в том, продолжил Молчанов, что помимо непопулярного открытия рынка земли в стране ожидается приватизация, поднятие пенсионного возраста, а также принятие нового трудового кодекса.
«Плюс бесконечные скандалы, в которые попадают «слуги народа»: то зарплаты, то переписки, то Гончарук. Это тоже влияет на рейтинг поддержки, и вряд ли эти министры (которые то на деньги жалуются, то квартиры по миллиону покупают) остановятся», — категоричен политолог.
Сильное падение рейтинга Зеленского пока не происходит потому, добавил специалист, что хорошая внешнеэкономическая конъюнктура позволила удержать валюту, а теплая зима даже позволила символически снизить цены на газ.