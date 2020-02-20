Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер рассказала о работе Федеральной миграционной службы (ФМС) РФ. Она сделала это в интервью изданию Украина.ру, обнародованном 18 февраля

Крутой поворот российской миграционной политики в сторону русских © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

«Сейчас, конечно, изменения происходят: стало легче проходить эти все пути, и с каждым годом мы видим, что вносятся определенные облегчения для получения российского гражданства. Но само по себе миграционное законодательство настолько жесткое, настолько подавляет переселенцев, лишает их гражданских прав, что возникает огромное количество коллизий, когда люди не имеют возможности получить российский паспорт», — заявила она.

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В качестве примера наиболее «абсурдного» положения миграционного законодательства председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины привела правило 90/180, согласно которому иностранный гражданин, въехавший на территорию РФ, имеет право нахождения в течение 90 дней, затем он должен выехать и следующие 90 дней находиться за пределами России. По ее мнению, это правило «заведомо невыполнимое, придуманное какими-то садистами в миграционной форме».

Так, многие люди из Донбасса, не имевшие возможности вернуться на Украину на 90 дней, были депортированы и сегодня, даже по миграционным указам президента РФ Владимира Путина, не могут получить российский паспорт, потому что числятся в списках нарушивших миграционное законодательство.

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