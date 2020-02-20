Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер считает необходимым для России принятие программы репатриации соотечественников. Она сказала об этом в интервью изданию Украина.ру, обнародованном 18 февраля

Союз политэмигрантов Украины предлагает миграционную амнистию в России © РИА Новости, Александр Натрускин Сергей Михеев сказал, что в Конституцию РФ должен быть внесен пункт о том, что любой человек, идентифицирующий себя как русского, должен иметь возможность получить гражданство.

По мнению Шеслер, такой пункт в Конституцию внесен не будет, но в его необходимости нет сомнений.

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«В мире есть немало примеров, как репатриируются в Израиль, Германию, Польшу, Казахстан. То есть очень многие страны имеют программы репатриации соотечественников, и России давно пора принять такую программу, потому что мы отлично понимаем, что те миллионы русских людей, проживающих за пределами России, подвергаются жесточайшей дискриминации», — заявила она.

При этом эксперт не исключила, что в Конституции может быть упомянуто, что русские, пребывающие за пределами российского государства, имеют право на его защиту.

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