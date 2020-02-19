Представитель Генштаба Украины на закрытом заседании комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны подтвердил информацию о том, что в ходе боя накануне в Луганской области силовики покинули некоторые занимаемые ими позиции. Об этом заявил первый замглавы комитета Михаил Забродский («Европейская солидарность») по итогам заседания

Обострение в Донбассе: что это было и кому выгодно. Мнения экспертов © REUTERS, Oleksandr Klymenko | REUTERS, Oleksandr Klymenko | Перейти в фотобанк

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

Он подчеркнул, что эта информация опровергает предыдущие заявления руководства Генштаба и Минобороны Украины о том, что никакие позиции якобы утеряны не были.

Также, утверждает Забродский, в ходе заседания стало известно, что во вторник утром во время атаки ополченцев противник около получаса вел огонь по украинским позициям, и только после этого артиллерия смогла нанести ответный удар.

«Информация о жертвах подтвердилась: один наш военнослужащий погиб, четверо ранены. К сожалению, представитель Генштаба не смог объяснить, как так получилось, что при организованном отступлении тело нашего военного осталось в зоне проведения боя. В результате чего оно сейчас в руках противника», — сказал он.

Ранее в штабе Операции объединенных сил Украины утверждали, что ополченцы якобы перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения, в результате чего украинский военнослужащий погиб, а еще четверо ранены.

В Луганске утверждали, что двое военнослужащих ВСУ погибли, ещё трое получили ранения в результате подрыва на минном поле во время попытки прорыва позиций Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Голубовское.