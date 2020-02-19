«Около 7 раз этот вопрос задавался господину полковнику, и господин полковник публично подтвердил, что действительно позиции были оставлены… Оставлены и не возвращены», — цитирует парламентария партийная пресс-служба.
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Он подчеркнул, что эта информация опровергает предыдущие заявления руководства Генштаба и Минобороны Украины о том, что никакие позиции якобы утеряны не были.
Также, утверждает Забродский, в ходе заседания стало известно, что во вторник утром во время атаки ополченцев противник около получаса вел огонь по украинским позициям, и только после этого артиллерия смогла нанести ответный удар.
«Информация о жертвах подтвердилась: один наш военнослужащий погиб, четверо ранены. К сожалению, представитель Генштаба не смог объяснить, как так получилось, что при организованном отступлении тело нашего военного осталось в зоне проведения боя. В результате чего оно сейчас в руках противника», — сказал он.
Ранее в штабе Операции объединенных сил Украины утверждали, что ополченцы якобы перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения, в результате чего украинский военнослужащий погиб, а еще четверо ранены.
В Луганске утверждали, что двое военнослужащих ВСУ погибли, ещё трое получили ранения в результате подрыва на минном поле во время попытки прорыва позиций Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Голубовское.