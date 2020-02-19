Глава холдинга СКМ Ринат Ахметов пытается стать ближе к президенту Украины Владимиру Зеленскому на фоне разногласий главы государства с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским. Об этом говорится в недавно опубликованном материале Financial Times под названием «Украинские олигархи борются за влияние на президента»

«Каждый сам за себя». Золотарев о будущих отношениях Зеленского с Коломойским © пресс-служба президента Украины/РИА Новости

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По мнению автора статьи, Ахметов чувствует, что у него все еще большой бизнес в Украине, и стремится стать более близким союзником президента, пока влияние давнего соперника ослабляется.

Как указывает FT, одобрение советом директоров МВФ новой программы кредитования для Украины поставлено под угрозу из-за инициированного Коломойским судебного спора по ПриватБанку.

Коломойский, поддерживавший Зеленского медиаресурсом во время выборов, также призывает власти Украины отказаться от сотрудничества с Фондом, указывается в материале.

В то же время освещение деятельности президента на принадлежащих Ахметову телеканалах, в том числе недавно запущенному информационному каналу «Украина 24», позитивное, что позволяет бизнесмену усилить свои позиции, полагает автор материала.

Журналист ссылается на мнение западного дипломата о том, что владелец СКМ также незаменим, если Зеленский собирается решить одну из самых сложных проблем Украины — войну в Донбассе.

Если Украина вернет контроль над регионом, говорится в публикации, способность Ахметова предложить тысячам людей безопасную работу — или лишить ее — делает его ключом к мирному урегулированию.