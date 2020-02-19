Коломойский и Ахметов конфликтуют в том числе из-за вопросов тарифов на электроэнергию, производимую компаниями из СКМ для ферросплавного бизнеса экс-владельца ПриватБанка, и из-за взглядов на законность приватизации в прошлом.
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По мнению автора статьи, Ахметов чувствует, что у него все еще большой бизнес в Украине, и стремится стать более близким союзником президента, пока влияние давнего соперника ослабляется.
Как указывает FT, одобрение советом директоров МВФ новой программы кредитования для Украины поставлено под угрозу из-за инициированного Коломойским судебного спора по ПриватБанку.
Коломойский, поддерживавший Зеленского медиаресурсом во время выборов, также призывает власти Украины отказаться от сотрудничества с Фондом, указывается в материале.
В то же время освещение деятельности президента на принадлежащих Ахметову телеканалах, в том числе недавно запущенному информационному каналу «Украина 24», позитивное, что позволяет бизнесмену усилить свои позиции, полагает автор материала.
Журналист ссылается на мнение западного дипломата о том, что владелец СКМ также незаменим, если Зеленский собирается решить одну из самых сложных проблем Украины — войну в Донбассе.
Если Украина вернет контроль над регионом, говорится в публикации, способность Ахметова предложить тысячам людей безопасную работу — или лишить ее — делает его ключом к мирному урегулированию.