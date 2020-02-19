Конституционный суд Украины признал неконституционной ликвидацию Верховного суда в контексте реформы 2016 года. Об этом 19 февраля говорится в пресс-релизе инстанции

Судебная реформа от Гончарука: правосудие в Украине будут вершить националисты © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

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В ведомстве напомнили, что суд принял решение по представлению Верховного суда относительно соответствия Конституции положений закона «О судоустройстве и статусе судей».

В этом представлении субъект права отстаивал позицию, что Верховная Рада, закрепив на законодательном уровне порядок прекращения деятельности и ликвидации Верховного суда, вышла за пределы полномочий, определенных в Конституции.

Исходя из решения, опубликованного на сайте КС, судьи решили, что в правовой системе страны существует только один высший орган судебной власти и изменение названия не предусматривает прекращения деятельности и ликвидации Верховного суда.

Решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано, говорится в решении.