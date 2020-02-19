Судьба украинского транзита. Медленная смерть в рамках независимости
Судьба украинского транзита. Медленная смерть в рамках независимости
© РИА Новости, Сергей Поляков | Перейти в фотобанк
Вместе с ним детективы задержали еще трех подозреваемых. В том числе его заместителя и инженера Бердянского филиала «Администрации морских портов Украины», а также экс-директора коммерческой компании.

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По версии следствия, злоумышленники организовали схему, по которой порт перечислял деньги коммерческой фирме за оборудование, которое на самом деле не поставлялось.

Ущерб, нанесенный государству, оценивается судебной экономической экспертизой в 2,5 млн гривен (свыше 6 млн рублей).

Если вина фигурантов уголовного дела будет доказана, то они могут отправиться за решетку на три года.

 