Начальник администрации Бердянского морского порта подозревается в злоупотреблении властью и служебном подлоге. Об этом 19 февраля сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)

Судьба украинского транзита. Медленная смерть в рамках независимости © РИА Новости, Сергей Поляков | Перейти в фотобанк

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По версии следствия, злоумышленники организовали схему, по которой порт перечислял деньги коммерческой фирме за оборудование, которое на самом деле не поставлялось.

Ущерб, нанесенный государству, оценивается судебной экономической экспертизой в 2,5 млн гривен (свыше 6 млн рублей).

Если вина фигурантов уголовного дела будет доказана, то они могут отправиться за решетку на три года.