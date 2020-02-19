По разным оценкам, в Киеве в стычках с протестующими погибли от 18 до 23 силовиков.
По информации издания «Страна. UA», еще 919 сотрудников МВД получили ранения различной степени тяжести.
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«Ежегодно после кровавых событий революции на Майдане мы с бойцами «Беркута» собираемся у мемориала на Аллее Славы, вспоминая погибших спецназовцев», — сказал адвокат.
По его словам, 17 марта состоится судебный процесс с участием его подзащитных, которых подозревают в расстреле участников Майдана. Назвать местонахождение экс-«беркутовцев» Горошинский отказался.