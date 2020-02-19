В центре Киева около сотни бывших сотрудников спецподразделения «Беркут» почтили память своих коллег, погибших во время так называемой революции достоинства в 2014 году. Об этом 19 февраля Telegram-каналу украинского журналиста Андрея Павловского рассказал адвокат «беркутовцев» Александр Горошинский

Шарий обнародовал список убийц «Беркута» на Майдане — видео © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

По информации издания «Страна. UA», еще 919 сотрудников МВД получили ранения различной степени тяжести.

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«Ежегодно после кровавых событий революции на Майдане мы с бойцами «Беркута» собираемся у мемориала на Аллее Славы, вспоминая погибших спецназовцев», — сказал адвокат.

По его словам, 17 марта состоится судебный процесс с участием его подзащитных, которых подозревают в расстреле участников Майдана. Назвать местонахождение экс-«беркутовцев» Горошинский отказался.