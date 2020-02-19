Весьма вероятно, что Дональд Трамп, добившийся успеха на праймериз Республиканской партии в преддверии президентских выборов США, посетит 9 мая Москву, где состоится парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил израильский военно-политический аналитик Яков Кедми в недавнем эфире радиостанции «Аврора»

«Сами были антисемитами». Яков Кедми объяснил, почему Запад не стал освобождать Освенцим © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

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«И личное присутствие, и подчеркивание участия Америки в этом все равно сыграет свою роль. Но пока много шансов, что Трамп, ободренный победой, все-таки приедет 9 Мая на Парад Победы», — уверен Кедми.

Особое значение, по его мнению, будет иметь присутствие в российской столице глав стран-основательниц ООН (Россия, США, Великобритания, Франция и Китай), саммит которых предложил созвать президент РФ Владимир Путин.

Присутствие 9 Мая руководителей пяти стран-победительниц Второй мировой войны на Красной площади будет окончательным ударом по всем, кто кричит о вине Советского Союза за развязывание войны и пытается извратить историю, подытожил специалист.