Если Трамп приедет, продолжил эксперт, это будет весомым достижением для российской политики и исторической правды, а если нет, то он все равно пришлет теплые поздравления, что будет равнозначно присутствию США на параде.
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«И личное присутствие, и подчеркивание участия Америки в этом все равно сыграет свою роль. Но пока много шансов, что Трамп, ободренный победой, все-таки приедет 9 Мая на Парад Победы», — уверен Кедми.
Особое значение, по его мнению, будет иметь присутствие в российской столице глав стран-основательниц ООН (Россия, США, Великобритания, Франция и Китай), саммит которых предложил созвать президент РФ Владимир Путин.
Присутствие 9 Мая руководителей пяти стран-победительниц Второй мировой войны на Красной площади будет окончательным ударом по всем, кто кричит о вине Советского Союза за развязывание войны и пытается извратить историю, подытожил специалист.