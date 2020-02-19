Эпидсезон на Украине начался 30 сентября 2019 года. В период с 10 по 16 февраля ОРВИ заболели 245 тысяч 55 человек.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
«За неделю зарегистрировано десять летальных случаев в результате гриппа, что подтверждено методом ПЦР. С начала эпидемического сезона — 38 человек умерли от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа», — говорится в сообщении.
По результатам лабораторного исследования методом ПЦР в 24 из 69 образцов материалов определены вирусы гриппа: 12 — типа А(Н1)pdm09, 11 — типа А не субтипований, 1 — типа B.
Кроме того, в течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 776 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 120 человек.