С начала эпидемиологического сезона на Украине умерли от осложнений после гриппа 38 человек, десять из которых скончались на прошлой неделе. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны

Грипп унес жизни трех человек в Запорожской области за неделю © РИА Новости, Николай Хижняк | Перейти в фотобанк

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«За неделю зарегистрировано десять летальных случаев в результате гриппа, что подтверждено методом ПЦР. С начала эпидемического сезона — 38 человек умерли от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа», — говорится в сообщении.

По результатам лабораторного исследования методом ПЦР в 24 из 69 образцов материалов определены вирусы гриппа: 12 — типа А(Н1)pdm09, 11 — типа А не субтипований, 1 — типа B.

Кроме того, в течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 776 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 120 человек.