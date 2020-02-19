Самолет с гражданами Украины должен прибыть в четверг, 20 февраля, в аэропорт Борисполь.
Вместе с ними прилетят и граждане более 10 государств, в том числе Норвегии, Израиля, Коста-Рики и Белоруссии.
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Месторасположение карантинного центра пока неизвестно, но к его охране привлекут значительные силы правоохранительных органов.
Круглые сутки карантин будут охранять 47 силовиков. В том числе 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины.
На дежурство заступят пешие и автопатрули, будет функционировать контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения. Рядом будет работать круглосуточный объединенный ситуационный центр МВД.
Ранее сообщалось, что несколько областей Украины отказались принимать эвакуированных из Уханя соотечественников.