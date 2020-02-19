Депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук считает, что украинская власть занялась наступлением на малый бизнес, вместо того чтобы решать реальные проблемы. Об этом 19 февраля сообщается на сайте партии

Медведчук опроверг данные СМИ о договоренностях с офисом Зеленского © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк отметил, что в 2019 году было зарегистрировано 312 211 новых физических лиц — предпринимателей, что на 15% меньше, чем в 2018-м. Кроме того, по его мнению, малый бизнес, «ушел в тень».

«Помнится, новоназначенный премьер [Алексей] Гончарук обещал победить контрабанду до конца прошлого года. И что же? Да ничего. Пшик, как и от остальных затей власти реформаторов-дилетантов… Нет, "мозги в планшете" не выведут Украину из кризиса. Нужна радикальная кадровая чистка и возвращение во власть профессионалов», — заявил он.