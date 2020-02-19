«Я смотрел записи выступлений президента Линкольна в парламенте. Ему удалось — он вошел в историю», — рассказал Качура.
При этом очевидно, что депутат ошибся, так как Линкольн был убит в 1865 году — за 30 лет до изобретения братьями Люмьер кинематографа.
Подобные оговорки не редкость для команды президента Украины Владимира Зеленского. Так, ранее пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель опубликовала у себя в соцсети фотографию из Вильнюса, сопроводив ее подписью: «Платье для латвийской командировки».
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А коллега Качуры по фракции Владимир Тимофийчук в беседе с журналисткой рассказал, что выращивал зерновые культуры у себя дома в «Коломойском районе», перепутав тем самым Коломыйский район и фамилию олигарха Игоря Коломойского.
Позднее нардеп от «Слуги народа» Елизавета Богуцкая в сети назвала «каким-то Евгением Ивановичем из позапрошлого века» известного социолога — профессора Института социологии Национальной академии наук Украины Евгения Головаху. Когда ей указали на недопустимость такого тона, она в Facebook принесла извинения, перепутав при этом фамилию и назвав ученого Головко.