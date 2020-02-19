Депутат от фракции «Слуги народа» Александр Качура публично продемонстрировал свое незнание мировой истории, заявив, что смог посмотреть запись выступления 16-го президента США Абрахама Линкольна. Он сказал об этом в эфире телеканала «Рада» 19 февраля

Пресс-секретарь Зеленского нелепо оправдалась, перепутав Литву с Латвией © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк рассказал Качура.

При этом очевидно, что депутат ошибся, так как Линкольн был убит в 1865 году — за 30 лет до изобретения братьями Люмьер кинематографа.

Подобные оговорки не редкость для команды президента Украины Владимира Зеленского. Так, ранее пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель опубликовала у себя в соцсети фотографию из Вильнюса, сопроводив ее подписью: «Платье для латвийской командировки».

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А коллега Качуры по фракции Владимир Тимофийчук в беседе с журналисткой рассказал, что выращивал зерновые культуры у себя дома в «Коломойском районе», перепутав тем самым Коломыйский район и фамилию олигарха Игоря Коломойского.

Позднее нардеп от «Слуги народа» Елизавета Богуцкая в сети назвала «каким-то Евгением Ивановичем из позапрошлого века» известного социолога — профессора Института социологии Национальной академии наук Украины Евгения Головаху. Когда ей указали на недопустимость такого тона, она в Facebook принесла извинения, перепутав при этом фамилию и назвав ученого Головко.