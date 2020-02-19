Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун показала свою команду, которая работает над контентом в соцсетях. Соответствующий пост она разместила 19 февраля в Facebook

Супрун поблагодарила своих подписчиков, которых стало более 300 тысяч.

«В сообщениях на этой странице мы не только делимся с вами интересной информацией, но и стараемся показать пример как критически анализировать информацию, проверять факты и отвергать информационный хлам», — написала она.

Супрун дала совет больным эпилепсией © Facebook, Уляна Супрун | Перейти в фотобанк

Следует отметить, что большинство сообщений в Facebook Супрун как раз и являются тем самым информационным хламом, с которым она собирается бороться.

В ее аккаунтах публикуются посты с якобы полезными советами, которые представляют собой либо констатацию очевидных фактов, либо сведения, идущие вразрез с официальной медициной.

Например, Супрун советовала украинцам не выпрыгивать из автомобилей при авариях, учила народ правильно чихать и призывала украинцев не сжигать опавшие листья.

Впрочем, даже это она не смогла делать самостоятельно — судя по фото, для написания 2-3 постов в сутки ей была нужна команда из не менее 10 человек.