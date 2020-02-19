Вооруженные силы Турции могут в любой момент начать военную операцию в сирийском Идлибе. Об этом 19 февраля на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство «Анадолу»

Эрдоган пытается дистанционно «лягнуть» Путина через Зеленского — Рудяков © РИА Новости, Алексей Куденко

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«Остались считанные дни до момента, когда силы режима Башара Асада должны прекратить агрессивные действия и отойти за рамки зоны деэскалации, очерченной Сочинским меморандумом. Это наше последнее предупреждение», — заявил Эрдоган.

Ранее Эрдоган требовал от властей Сирии отвести войска от турецких наблюдательных постов в Идлибе до конца февраля, угрожая в противном случае полномасштабной военной операцией.