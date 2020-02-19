В последнее время ситуация в Идлибской зоне обострилась, Турция обвиняет правительственные войска Сирии в атаках на свои военные объекты.
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«Остались считанные дни до момента, когда силы режима Башара Асада должны прекратить агрессивные действия и отойти за рамки зоны деэскалации, очерченной Сочинским меморандумом. Это наше последнее предупреждение», — заявил Эрдоган.
Ранее Эрдоган требовал от властей Сирии отвести войска от турецких наблюдательных постов в Идлибе до конца февраля, угрожая в противном случае полномасштабной военной операцией.