Футбольный клуб «Динамо» (Киев) отказался от проведения открытой тренировки 20 февраля из-за так называемого Дня памяти «небесной сотни». Об этом сообщает 19 февраля Telegram-канал издания Украина.ру

Гончарук хочет сделать экс-вратаря «Динамо» министром спорта Украины © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

«Было сделано заявление, мол, динамовцы вместе со всеми будут 20 февраля горевать. Учитывая, что ультрас "Динамо" являлись одними из самых отчаянных головорезов майдана, клуб, разумеется, не рискнул бы пойти против их настроений. Впрочем, "Динамо" и без того всячески подчеркивает свою приверженность идеям майдана. Пусть события 2014 года многократно снизили уровень украинского футбола, превратив его жалкое подобие самого себя довоенных времен», — говорится в посте.

В комментариях под официальным сообщением ФК «Динамо» о переносе открытой тренировки появились резкие высказывания.

«"Позор! Прогнулись под рогулей", — примерно в таком тоне выражают свои чувства болельщики. Особенно их раздражает, что чествовать намереваются тех, кто устроил госпереворот. "Какое отношение «80 погибших» имеют к футболу"?— это мягкая реакция на сообщение, хотя и вполне логичная», — отметили в Telegram издания.