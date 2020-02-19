Отвечая на вопрос, почему так мало народных депутатов сегодня пришли на заседание Рады для рассмотрения законопроекта о рынке земли, Корниенко ответил, что у них «падает мотивация».
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«Смотрите, у нас же тоже депутаты умеют пользоваться калькулятором. Если ты сегодня 100% нажал (проголосовал — ред.), завтра можешь 50%. Это в сумме будет 75%. И ты попадаешь в ту группу, в которую я не попадаю обычно, — те, кто получает депутатские выплаты. Я не получал, так как не посещал заседания комитета в одном из месяцев», — сказал он.