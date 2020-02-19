Глава партии «Слуга народа» и первый замруководителя фракции Александр Корниенко считает, что парламентарии слабо мотивированы, чтобы ходить на работу в Верховную Раду. Об этом 19 февраля он рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает УНН

Порошенко и еще 80 нардепов пополнили госбюджет Украины на 3 млн гривен, прогуливая заседания © Facebook, Слуга Народу | Перейти в фотобанк

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«Смотрите, у нас же тоже депутаты умеют пользоваться калькулятором. Если ты сегодня 100% нажал (проголосовал — ред.), завтра можешь 50%. Это в сумме будет 75%. И ты попадаешь в ту группу, в которую я не попадаю обычно, — те, кто получает депутатские выплаты. Я не получал, так как не посещал заседания комитета в одном из месяцев», — сказал он.