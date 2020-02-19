Украинцам платят за участие в митингах под НАБУ – Лещенко

«В последние недели идет интенсивная информационная атака против главы НАБУ Артема Сытника со стороны медиа и депутатского корпуса, связанного с Игорем Коломойским и Виктором Медведчуком», – написал он.
Лещенко напомнил, что недавно под офисом НАБУ был пикет. Экс-депутат утверждает, что ему удалось получить подтверждение непосредственно от участников митинга под НАБУ, что они получают по 120 гривен (около 300 рублей) и параллельно подрабатывают на митингах под Нацбанком, спонсируемых олигархом Игорем Коломойским.