Украинцам платят за участие в митингах под НАБУ – Лещенко

Кампания против главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника и митинги возле здания его ведомства проплачены. Об этом 19 февраля заявил бывший депутат Верховной Рады Сергей Лещенко в своем Telegram-канале

Сытник рассказал, как Запад запретил «Слугам народа» отправлять его в отставку с поста главы НАБУ - «Джокер» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Виктором Медведчуком», – написал он.

Лещенко напомнил, что недавно под офисом НАБУ был пикет. Экс-депутат утверждает, что ему удалось получить подтверждение непосредственно от участников митинга под НАБУ, что они получают по 120 гривен (около 300 рублей) и параллельно подрабатывают на митингах под Нацбанком, спонсируемых олигархом Игорем Коломойским.