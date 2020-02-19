Агентство США по международному развитию (USAID) выделит 38 млн долларов на реализацию программы «Национальная идентичность Украины через молодежную деятельность». Об этом говорится в документе, на днях опубликованном на сайте организации

«Цель этой программы заключается в том, чтобы способствовать заинтересованности молодых людей в демократическом, европейском будущем Украины путем дальнейшей мобилизации молодежного лидерства на основе ценностной концепции украинской идентичности, основанной на инновациях, вовлеченности и плюрализме», — говорится в документе.

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Программа направлена на людей от 10 до 35 лет, несмотря на то, что украинское законодательство определяет «молодежь» как лиц от 14 до 35 лет.

Стоит отметить, что с 2012 года USAID в России была признана организацией, чья деятельность на территории страны нежелательна.