«Цель этой программы заключается в том, чтобы способствовать заинтересованности молодых людей в демократическом, европейском будущем Украины путем дальнейшей мобилизации молодежного лидерства на основе ценностной концепции украинской идентичности, основанной на инновациях, вовлеченности и плюрализме», — говорится в документе.
Предполагаемый объем финансирования проекта — 38 млн долларов. USAID планирует с помощью грантов поддерживать организации местного и общенационального уровня.
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Программа направлена на людей от 10 до 35 лет, несмотря на то, что украинское законодательство определяет «молодежь» как лиц от 14 до 35 лет.
Стоит отметить, что с 2012 года USAID в России была признана организацией, чья деятельность на территории страны нежелательна.