Президент Украины Владимир Зеленский после инспектирования Бориспольской районной больницы снова пересекся с секретарем местного горсовета Ярославом Годунком, которого в июле 2019 года выгнал с заседания мэрии и назвал разбойником. Соответствующее видео обнародовано на странице Офиса президента в Facebook 19 февраля

«Разбойник» Годунок: тот, на ком президент Зеленский тренируется быть крутым © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Владимир Александрович, я понимаю, это дико будет от меня слышать, но прошу, послушайте меня, пожалуйста. Я "разбойник", но я не про себя сейчас говорю, но будет странно от меня слышать… Я понимаю, что вам тогда на меня наговорили, что я такой-сякой плохой. Но "разбойник" пришел просить вас, губернатора просить: пожалуйста, давайте миллионы, которые украла предыдущая райадминистрация <…> чтобы мы могли построить корпус <…> Давайте разберемся», — сказал чиновник.

Он также выразил готовность представить доказательства коррупции.

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Зеленский ответил, что сначала нужно достроить корпуса больницы, а потом разбираться с коррупцией.

«Я хочу еще раз вам сказать, вы уже известный здесь человек благодаря мне… Но вы знаете, у нас такая история, мы и не были до этого в политике. Почему? Потому что времени на разговоры нет. Мы что-то делаем, а разбираться там — это к правоохранительным органам», — сказал президент.

При этом Зеленский подчеркнул, что он не представляет правоохранительный орган.

Во время первой встречи глава государства со скандалом выгнал Годунка, мешавшего выступлению коллеги, и предупредил, что позвонит главе Службы безопасности Украины (СБУ), чтобы тот разобрался с чиновником. При этом известной стала фраза президента: «Выйди отсюда, разбойник!».