Украинский артист Monatiк побывал в Лондоне на церемонии награждения British Awards 2020. Об этом он сообщил 18 февраля в своем Instagram

Украинский певец Винник попал на «Миротворец» за участие в российском проекте «Всем мир» © wikipedia.org

«Прекрасный вечер! Отличное шоу. Премия Brit Awards-2020. Признаюсь честно: наши украинские премии, хотя и такие молодые по сравнению с 40-й Brit Awards, а уже на уровне! Более того, стремительно развиваются! Самое поразительное отношение гостей, зрителей — они все мечтают здесь побывать, целый день об этом событии говорят! Среди прохожих на улицах, среди всех и каждого, кто встречался на моем пути», — поделился впечатлениями артист.

Кроме него на красной дорожке можно было увидеть мировых артистов — Билли Айлиш, Джастина Бибера, Ариану Гранде, Сэма Смита, Эда Ширана, группу Coldplay, Lizzo, Элли Голдинг и многих других звезд.

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