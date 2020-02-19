Движение пригородных поездов между Анапой и Керчью откроется 7 марта. Об этом рассказал министр транспорта республики Крым Сергей Карпов, передает РИА Новости в среду, 19 февраля

Крымский мост. Финальная точка интеграции с Россией уточняется, заявил Карпов. Предварительно, они будут ходить дважды в день. Расписание и количество вагонов в поездах будут корректироваться после изучения пассажиропотока. Министр также отметил, что маршрут могут продлить от Керчи до Феодосии.

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Мост в Крым из Краснодарского края является самым протяженным в России — его длина составляет 19 километров. Движение автомобилей по Крымскому мосту было открыто 15 мая 2018 года, поездов — 23 декабря 2019 года: президент России Владимир Путин лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского состава в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь.