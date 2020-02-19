«Минкульт сошел с ума»: соцсети о назначении нового главы Госкино Украины
«Минкульт сошел с ума»: соцсети о назначении нового главы Госкино Украины
© Facebook, Марина Кудерчук
По информации издания, Кудерчук работала в Запорожской обладминистрации, где на посту заместителя губернатора курировала вопросы экологии.

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По имеющимся данным, с киноиндустрий ее связывает то, что еще раньше она занимала должность главы кинотеатра имени Довженко в Запорожье.

Кроме того, своих руководителей получили три Государственных агентства.

Вопросами спорта будет заниматься Сергей Левчук, искусства — Галина Григоренко, художественного образования — Ольга Россошанская.