Главой Государственного агентства по вопросам кино официально стала Марина Кудерчук. Об этом 19 февраля сообщает РБК-Украина

«Минкульт сошел с ума»: соцсети о назначении нового главы Госкино Украины © Facebook, Марина Кудерчук

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По имеющимся данным, с киноиндустрий ее связывает то, что еще раньше она занимала должность главы кинотеатра имени Довженко в Запорожье.

Кроме того, своих руководителей получили три Государственных агентства.

Вопросами спорта будет заниматься Сергей Левчук, искусства — Галина Григоренко, художественного образования — Ольга Россошанская.